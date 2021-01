Santa Clara縣65歲或以上人士可登記接種疫苗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區總確診個案達到36萬多宗,累計有近3,921人死亡,南灣Santa Clara縣府宣佈,65歲或以上人士現在可以登記接種疫苗。

65歲或以上的Santa Clara縣居民,現在可以登入http://www.sccfreevax.org,登記接種疫苗。

該縣至今為16萬人接種了疫苗,其中13萬人是第一次接種,居民除了可以在3個大型接種中心Santa Clara Fairgrounds、聖荷西Berger Drive和Mountain View社區中心預約之外,多間醫院都開始提供接種服務。

縣府都計劃同本地診所合作,提供流動接種站,以及同消防和緊急部門合作,快速運送疫苗到高風險地區,不過必須先增加疫苗供應。

Santa Clara縣本周只接收到2萬幾劑疫苗,還遠遠不足。

另外,San Mateo縣府周二開始在網上更新疫苗接種人口數據,至今全縣有5.8萬人接種了疫苗,其中4.8萬幾人接種了第一劑,該縣本周集中為65歲或以上長者接種疫苗。

另一方面,San Mateo縣參議會以及Chan Zuckerberg Initiatives合共撥款230萬元,救助縣內的餐廳、酒吧、啤酒廠紓困計劃,幫助小商業維持生意。

每間商戶可獲最多一萬元,從2月中開始接受申請,詳情可以上縣府網站查詢:http://www.SMCStrong.org

