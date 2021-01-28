Santa Clara縣65歲或以上人士可登記接種疫苗（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

灣區總確診個案達到36萬多宗，累計有近3,921人死亡，南灣Santa Clara縣府宣佈，65歲或以上人士現在可以登記接種疫苗。

65歲或以上的Santa Clara縣居民，現在可以登入http://www.sccfreevax.org，登記接種疫苗。

該縣至今為16萬人接種了疫苗，其中13萬人是第一次接種，居民除了可以在3個大型接種中心Santa Clara Fairgrounds、聖荷西Berger Drive和Mountain View社區中心預約之外，多間醫院都開始提供接種服務。

縣府都計劃同本地診所合作，提供流動接種站，以及同消防和緊急部門合作，快速運送疫苗到高風險地區，不過必須先增加疫苗供應。

Santa Clara縣本周只接收到2萬幾劑疫苗，還遠遠不足。

另外，San Mateo縣府周二開始在網上更新疫苗接種人口數據，至今全縣有5.8萬人接種了疫苗，其中4.8萬幾人接種了第一劑，該縣本周集中為65歲或以上長者接種疫苗。

另一方面，San Mateo縣參議會以及Chan Zuckerberg Initiatives合共撥款230萬元，救助縣內的餐廳、酒吧、啤酒廠紓困計劃，幫助小商業維持生意。

每間商戶可獲最多一萬元，從2月中開始接受申請，詳情可以上縣府網站查詢：http://www.SMCStrong.org

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