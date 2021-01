舊金山市立大學校董王兆倫履行國民警衛軍職務後確診（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市立大學華裔校董王兆倫(Alan Wong)上星期到加州首府沙加緬度履行國民警衛軍隊的職務,返回灣區之後出現症狀,並且確診感染新型肺炎。

王兆倫對本台表示,本月14號他宣誓就職,成為舊金山市立大學校董當天,收到短訊通知他翌日要到首府沙加緬度當值國民警衛軍,在總統就職期間保衛加州首府大樓的任務。

王兆倫表示,在沙加緬度駐守了8日,每天工作18到20小時,並且需要與公眾接觸和對話。

他上週末返回灣區,星期日突然感到發冷、 發燒、 肌肉痛、頭痛,以及疲勞,周三開始喉嚨痛。

王兆倫星期一接受檢測,周二知道確診,他目前在家中隔離和休息,並表示在隔離期間,會繼續遙距履行市立大學校董的職務。

王兆倫表示,日後如果有公眾想接近他,跟他談話,他會叫對方保持6呎距離,經過這次,他呼籲大家更加小心防疫,以及遵守抗疫衛生指引。

