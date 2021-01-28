舊金山市立大學校董王兆倫履行國民警衛軍職務後確診（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市立大學華裔校董王兆倫（Alan Wong）上星期到加州首府沙加緬度履行國民警衛軍隊的職務，返回灣區之後出現症狀，並且確診感染新型肺炎。

王兆倫對本台表示，本月14號他宣誓就職，成為舊金山市立大學校董當天，收到短訊通知他翌日要到首府沙加緬度當值國民警衛軍，在總統就職期間保衛加州首府大樓的任務。

王兆倫表示，在沙加緬度駐守了8日，每天工作18到20小時，並且需要與公眾接觸和對話。

他上週末返回灣區，星期日突然感到發冷、 發燒、 肌肉痛、頭痛，以及疲勞，周三開始喉嚨痛。

王兆倫星期一接受檢測，周二知道確診，他目前在家中隔離和休息，並表示在隔離期間，會繼續遙距履行市立大學校董的職務。

王兆倫表示，日後如果有公眾想接近他，跟他談話，他會叫對方保持6呎距離，經過這次，他呼籲大家更加小心防疫，以及遵守抗疫衛生指引。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。