美俄延長《新削減戰略武器條約》5年

總統拜登上任後首次與俄羅斯總統普京通話,雙方同意延長限制核武數量的《新削減戰略武器條約》,俄羅斯國會已開始審議。拜登同時就敏感議題,包括俄羅斯對美國發動網絡攻擊等,表示關注。

拜登上任以來首次與普京通電話,普京親自祝賀對方就任總統。今次美俄領袖對話焦點之一,是雙方原則上同意將兩國之間的《新削減戰略武器條約》延長五年。俄方聲稱,雙方是基於俄方的條件,同意延長條約。

兩國計劃在條約二月到期前,盡快完成延長程序,確保這項在奧巴馬時期簽下限制兩國的核武和導彈等軍備數量的條約,可繼續生效。

拜登與普京亦有討論,上屆美國政府與俄羅斯相繼退出《開放天空條約》的決定。官方聲明沒提及兩國會否考慮重新加入。俄方形容這次對話「坦誠、實際」,但分析認為反映討論氣氛緊張。

雙方的確有討論具爭議性議題。白宮聲明表示,拜登關注俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼中毒的事,又指拜登有提及俄羅斯對美國的網絡攻擊,干預兩屆大選及干擾政府部門,以及俄方被指在阿富汗懸賞殺害美軍。

有官員透露,強調美國會採取行動捍衛利益,不排除進一步加碼制裁。

