特朗普彈劾聆訊2月8日展開 共和黨議員斥違憲

1月6日國會大樓衝突事件發生已經接近三星期,國會眾議院周一晚將特朗普總統的彈劾議案提交給參議院,意味著特朗普正式面對第二度遭國會彈劾。

國會眾議院負責處理彈劾的9名經理,周一晚將特朗普的彈劾議案送交參議院,正式展開對特朗普第二度彈劾。

民主黨聯邦眾議員Jamie Raskin說:「特朗普,美國總統,因為犯罪過失遭彈劾。」

十名眾議院共和黨籍議員,聯同眾議院民主黨人上星期指控特朗普挑起騷亂,導致1月6日國會大樓發生衝突,試圖推翻大選結果。

眾議院也指特朗普曾經在本月初致電喬治亞州務卿,要求對方找足夠票數來逆轉選舉結果,幫特朗普勝出,特朗普解釋他本來就大勝,認為這些票屬於他,被人偷去,所以要找回來。

參議院100名參議員周二正式宣誓,成為彈劾案的陪審員,彈劾審訊將於下月8日那個星期展開。

不過今次彈劾案馬上受到挑戰,支持特朗普的參議員Rand Paul表示,他會推行程序上的表決,以證明在參議院沒有足夠3分之2票數來將特朗普定罪。

多名共和黨領袖也表示,他們打算與Rand Paul站在同一陣線,認為今次彈劾審訊不合符憲法,因為特朗普卸任不再是總統。

不過有分析指出,這個程序表決仍有可能失敗,彈劾審訊仍會繼續下去。

特朗普是歷來第一位總統遭到第二度彈劾。

