駐舊金山台灣觀光局公布15支宣傳短片（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間出門旅遊成了幾乎是不可能的夢想,台灣觀光局駐舊金山辦事處最新公布15支短片,希望緩解大家在疫情期間的苦悶,透過影片感受台灣的魅力。

如果可以重新恢復去旅遊,你最想去哪裡?台灣觀光局在美國推出Escape to Taiwan,飛向台灣活動,期望啟發美國旅客在疫情結束後,將台灣作為疫後旅遊的第一站。

台灣觀光局駐舊金山辦事處最新公布的15支短片,邀請包括莫彩曦在內的多位知名網紅,帶領民眾擺脫疫情的苦悶,逃向台灣體驗多元的旅遊風情。

民眾在家中也可以先在網上神遊一番,探索台灣的風景、文化和美食,這些影片主題包括平價旅遊體驗;安全、環保、乾淨的旅遊環境;令人驚豔的美食傳統;傑出防疫成果;特色文化及友善的人民等。

駐舊金山台北經文處觀光組主任林毓珊表示,為台灣的防疫成功感到驕傲的同時,更期盼今年下半年能邀請美國旅客到台灣共同分享這個成果。

想欣賞影片的民眾可以上網到活動官網:http://escapetotaiwan.com,點擊有興趣的主題即可看到。

