舊金山(三藩市)市參議會一致通過任命估值官朱嘉文(Carmen Chu)出任舊金山行政官,是市內首位出任這個職務的華裔女性。

朱嘉文說︰「我每天將會很努力,不會辜負大家的期望,令你滿意這個任命,讓大家知道在行政官辦公室裡有一個合作夥伴。」

朱嘉文來自移民家庭,她加入市府超過15年,曾任第四區市參事及估值官等,兩星期前獲市長布里德任命,接替以私人理由辭職的Naomi Kelly,擔任新一任行政官。

行政官一職非民選職位,合約期為5年,負責管理市府超過20個部門。

朱嘉文將於2月1日正式上任,是繼已故市長李孟賢後,第三位擔任這個職務的華裔。

