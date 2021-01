灣區過去24小時最高降雨量逾5英吋

【KTSF 梁秋玉報導】

受大氣河風暴影響,灣區以及Monterey縣山區地帶,過去24小時的最高降雨量已超過5英吋,而舊金山等城市地區的雨量則不到一英吋,由於大氣河回流形成對流陣雨,國家氣象局再度對北灣地區發出洪災警告。

國家氣象局的數據顯示,截至周三早上7點半,降雨量最多的是Monterey,高達5.2英吋,其次是北灣、東灣和南灣的山區地帶,降雨量都在1到4英吋之間,城市地區例如舊金山、奧克蘭和聖荷西,降雨量在半英吋到一英吋之間,只有舊金山機場一帶的雨量是1.37英吋。

國家氣象局表示,大氣河現正向北移動,可能在Big Sur、Monterey以及Salinas會出現強風,Santa Lucia山和Los Padres國家森林區也會受到影響,而大氣河形成的較強對流陣雨,預計也會給之前遭受山火洗劫的北灣地區帶來洪災和泥石流。

此外,中半島沿岸以及南邊沿岸發生過山火的地區,也是洪災發生的高危區,氣象局已對上述地區發出洪災警告,並提醒駕駛者避免行經洪災地區,防止遇到泥石流。

國家氣象局灣區/Monterey地區氣象學家說︰「如果你住在或者在山火燒過的附近,你要繼續留意聽當地緊急服務辦公室,以及當地緊急官員的建議,他們會幫助你,如果需要疏散或是可以繼續留在原地。」

氣象人員預計周三晚和周四早上仍有陣雨,部分地區可能還會有冰雹,周四雨勢會逐漸減弱,到周五會停,然後就等下一次降雨

另外,氣象局數據顯示,部分山區最高陣風時速達到60到80英里,由於強風,東灣地區的一些山脊公園都已關閉,直到星期五早上才重開。

於此同時,Sierra山區也普降大雪,預計太浩湖地區會降雪7英尺,Mammoth山區最高降雪更高達10英尺,為安全起見,當局建議民眾暫時不要前往這些地區。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。