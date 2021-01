大氣河風暴未造成嚴重破壞 當局指最壞時段未過去

【KTSF 郭柟報導】

灣區繼續受大氣河暴風雨吹襲,去年受CZU山火燒過的地區,周二晚雖然並無造成大破壞,但是當局警告民眾,風暴最壞的時段仍未過去。

Santa Cruz縣山區周二晚雖然有樹木和電線杆倒塌,但並無發生大型泥山流和水浸,不過消防部門指,風雨仍未過去,現在不能鬆懈。

Santa Cruz和San Mateo縣部份地區的疏散令仍未解除,居民仍然未能回家。

Monterey縣Salinas市一帶,有居民因為泥石流而被困家中,雨水帶來的泥石積聚幾吋高。

當局指該市有20至25間房屋受泥石流損毀,附近道路和土地都佈滿泥。

北灣都有樹木倒塌令房屋和汽車損毀,消防當局指,雖然損毀規模不大,但是風險仍然高。

Contra Costa縣的Pleasant Hill市部份地區一度停電,有餐廳獲准重開戶外堂食,但是要在停電情況下做準備。

