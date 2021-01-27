大氣河風暴未造成嚴重破壞 當局指最壞時段未過去

【KTSF 郭柟報導】
灣區繼續受大氣河暴風雨吹襲，去年受CZU山火燒過的地區，周二晚雖然並無造成大破壞，但是當局警告民眾，風暴最壞的時段仍未過去。
Santa Cruz縣山區周二晚雖然有樹木和電線杆倒塌，但並無發生大型泥山流和水浸，不過消防部門指，風雨仍未過去，現在不能鬆懈。
Santa Cruz和San Mateo縣部份地區的疏散令仍未解除，居民仍然未能回家。
Monterey縣Salinas市一帶，有居民因為泥石流而被困家中，雨水帶來的泥石積聚幾吋高。
當局指該市有20至25間房屋受泥石流損毀，附近道路和土地都佈滿泥。
北灣都有樹木倒塌令房屋和汽車損毀，消防當局指，雖然損毀規模不大，但是風險仍然高。
Contra Costa縣的Pleasant Hill市部份地區一度停電，有餐廳獲准重開戶外堂食，但是要在停電情況下做準備。
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