第二筆紓困金以現金轉帳卡寄出 國稅局提醒非垃圾郵件（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

選擇以支票方式領取紓困金的民眾，近期已經陸續收到郵件，不過有些民眾收到的是現金轉帳卡（debit card），國稅局提醒民眾注意，千萬別不小心當成垃圾郵件丟棄。

如果您最近收到這樣的信件，千萬別當垃圾郵件丟了，因為裡面是聯邦財政部發放的第二筆紓困金，對於沒有提供國稅局銀行帳戶的民眾，在去年的第一筆紓困金收到的是聯邦發出的支票，這次的第二筆紓困金則有些是以現金轉帳卡的形式發出，寄件人是經濟影響支付卡（Economic Impact Payment Card），地址還是用PO BOX，但這確實不是詐騙，也不是垃圾郵件。

由於有民眾通報不小心當垃圾郵件處理，國稅局近日提醒民眾如何辨識紓困金郵件，首先在寄件人處要認明有國稅局的徽章，其次卡背面顯示是由MetaBank發出，並在卡正面標示VISA和DEBIT，同時郵件還有附上如何啟用卡片的指引，如果已經不小心丟棄，可以致電1800 240 8100申請替代轉賬卡。

至於收到卡之後，民眾還需要照信件上的說明，完成卡的啟用，並設定密碼，過程中會詢問主要持卡人的社安號碼末6個數字。

由於整個過程全部是語音服務，提醒您在啟動之前，先準備好相關個人資料，以免一旦設定出現問題，將很難獲得客服人員服務，而這張現金轉帳卡在啟用之後，可以將錢直接轉入銀行帳號，也可以當作一般現金轉帳卡使用。

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