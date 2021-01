第二筆紓困金以現金轉帳卡寄出 國稅局提醒非垃圾郵件（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

選擇以支票方式領取紓困金的民眾,近期已經陸續收到郵件,不過有些民眾收到的是現金轉帳卡(debit card),國稅局提醒民眾注意,千萬別不小心當成垃圾郵件丟棄。

如果您最近收到這樣的信件,千萬別當垃圾郵件丟了,因為裡面是聯邦財政部發放的第二筆紓困金,對於沒有提供國稅局銀行帳戶的民眾,在去年的第一筆紓困金收到的是聯邦發出的支票,這次的第二筆紓困金則有些是以現金轉帳卡的形式發出,寄件人是經濟影響支付卡(Economic Impact Payment Card),地址還是用PO BOX,但這確實不是詐騙,也不是垃圾郵件。

由於有民眾通報不小心當垃圾郵件處理,國稅局近日提醒民眾如何辨識紓困金郵件,首先在寄件人處要認明有國稅局的徽章,其次卡背面顯示是由MetaBank發出,並在卡正面標示VISA和DEBIT,同時郵件還有附上如何啟用卡片的指引,如果已經不小心丟棄,可以致電1800 240 8100申請替代轉賬卡。

至於收到卡之後,民眾還需要照信件上的說明,完成卡的啟用,並設定密碼,過程中會詢問主要持卡人的社安號碼末6個數字。

由於整個過程全部是語音服務,提醒您在啟動之前,先準備好相關個人資料,以免一旦設定出現問題,將很難獲得客服人員服務,而這張現金轉帳卡在啟用之後,可以將錢直接轉入銀行帳號,也可以當作一般現金轉帳卡使用。

