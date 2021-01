布里德解釋舊金山接種疫苗為何看似落後其他縣市（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府宣布即將開啟市內第二個位於市中心Mosone Center的大型疫苗注射中心,此外,市長布里德與衛生局周二解釋為什麼舊金山在接種疫苗的進度上看似落後於其他縣市。

舊金山市長布里德表示,知道外界批評市府接種疫苗速度太慢,安排混亂,因此她與衛生局舉行線上對話,希望釐清公眾對市府的誤解。

衛生局指出,截至周二全市一共收到約14萬4千劑疫苗,其中8萬劑已經接種,接種率是58%,其餘的疫苗預留給即將接種第二劑的人士。

灣區其他縣市,例如是北灣Marin縣等,已經開始為教師接種,進度比舊金山快,衛生局解釋,這是因為舊金山的醫療系統比其他縣市強大,醫護人數較多。

舊金山代理首席衛生官Susan Philip說︰「這是優勢,亦是為什麼舊金山在全國的大城市中,是死亡率最低的其中一個,即是說,亦需要多些時間去為這班在疫情期間服務我們的醫護。」

衛生局指出,現時舊金山合資格接種疫苗的群體,包括醫護及65歲或以上的長者等,全市一共約21萬人,每人接種兩劑,總共需要42萬劑疫苗,最大的問題是,聯邦及州府送來的疫苗嚴重不足。

Philip說︰「疫苗供應非常不穩定,亦無法預計,我們也不知每週會收到多少劑讓市民接種。」

衛生局亦提到注射疫苗後出現副作用的問題,局方指,根據CDC的數據,在全國超過400萬接種疫苗的民眾中,大約有10個人出現過敏反應,是非常小的數字,這兩種疫苗的有效性高達95%,接種的利益比弊處多很多,因此局方建議民眾有機會就要接種。

舊金山衛生局副局長Naveena Bobba說︰「非常少人出現過敏反應,而所有人是治療後立即痊癒,我知道媒體一直擔心過敏反應,但這是很罕見的,亦是接種後要觀察15分鐘的原因。」

外界一直有討論接種第一劑與第二劑之間需要相隔多久,如果能夠將第二劑接種的時間由現時的3到4星期推遲,或者就能夠為更多人先接種第一劑疫苗。

衛生局表示,全國的層面上的確有人提出,可以在接種第一劑疫苗6星期後再接種第二劑,州衛生部正商討這個指引,待州府有結論後,市府願意隨時跟從。

