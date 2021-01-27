受惡劣天氣影響 舊金山大型疫苗接種中心關閉兩日（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到天氣的影響，位於舊金山（三藩市）市立大學Ocean校舍的大型疫苗接種中心周三起將關閉兩日，而周三在華埠花園角的檢測暫時仍會如期舉行，如果天氣惡劣亦會取消。

受到天氣的影響，市立大學的大型疫苗接種中心將於周三中午12時起關閉，預計周五才會重開，所有已經預約接種疫苗的民眾，會有專人通知改期。

位於Embarcardeo海旁，以及Potrero Hill健康中心的檢測站周二亦提前關閉，當局周三會決定這些檢測站會否繼續開放。

至於在華埠花園角的檢測站，周三仍然會如期運作，早上10時至下午2時，但如果天氣太惡劣，亦有可能取消。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說︰「如果降雨量在明天早上7時認為是會大雨的話，兩吋或以上的降雨，就會與社區機構宣布暫停。」

不過，市府提醒錯過周三在花園角的檢測，未來三個星期每個星期三，仍然會繼續舉行檢測，採用自行採樣的檢測方法，東華醫院亦有安排護士協助行動不便的人採樣。

此外，近日有不少65歲以上合資格接種疫苗的長者在市府網站上登記後，獲指示要聯絡家庭醫生接種，不過有長者反映，家庭醫生表示沒有疫苗供應，究竟長者應該聯絡哪裡去接種呢？令人感覺混亂。

衛生局表示，由於疫苗供應有限，合資格的長者仍然要繼續耐心等候，一有足夠供應，市府或者家庭醫生會聯絡他們。

舊金山衛生局袁美冰（Veronica Vien）說︰「我們知道疫苗供應是非常有限，雖然你是合資格接種疫苗，但很可能暫時未有疫苗供應給你。」

舊金山周二新增249宗確診，累計突破3萬宗，死亡人數維持在293人，有191人住院。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。