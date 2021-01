受惡劣天氣影響 舊金山大型疫苗接種中心關閉兩日（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到天氣的影響,位於舊金山(三藩市)市立大學Ocean校舍的大型疫苗接種中心周三起將關閉兩日,而周三在華埠花園角的檢測暫時仍會如期舉行,如果天氣惡劣亦會取消。

受到天氣的影響,市立大學的大型疫苗接種中心將於周三中午12時起關閉,預計周五才會重開,所有已經預約接種疫苗的民眾,會有專人通知改期。

位於Embarcardeo海旁,以及Potrero Hill健康中心的檢測站周二亦提前關閉,當局周三會決定這些檢測站會否繼續開放。

至於在華埠花園角的檢測站,周三仍然會如期運作,早上10時至下午2時,但如果天氣太惡劣,亦有可能取消。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說︰「如果降雨量在明天早上7時認為是會大雨的話,兩吋或以上的降雨,就會與社區機構宣布暫停。」

不過,市府提醒錯過周三在花園角的檢測,未來三個星期每個星期三,仍然會繼續舉行檢測,採用自行採樣的檢測方法,東華醫院亦有安排護士協助行動不便的人採樣。

此外,近日有不少65歲以上合資格接種疫苗的長者在市府網站上登記後,獲指示要聯絡家庭醫生接種,不過有長者反映,家庭醫生表示沒有疫苗供應,究竟長者應該聯絡哪裡去接種呢?令人感覺混亂。

衛生局表示,由於疫苗供應有限,合資格的長者仍然要繼續耐心等候,一有足夠供應,市府或者家庭醫生會聯絡他們。

舊金山衛生局袁美冰(Veronica Vien)說︰「我們知道疫苗供應是非常有限,雖然你是合資格接種疫苗,但很可能暫時未有疫苗供應給你。」

舊金山周二新增249宗確診,累計突破3萬宗,死亡人數維持在293人,有191人住院。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。