吸煙人士要注意,因為有最新研究顯示,抽煙的年資越長,他們在感染新型肺炎後,要住院和死亡的風險都會比從不抽煙的人高很多。

根據刊登在最新一期美國醫學協會內科叢刊的研究,研究人員分析了去年3月至8月俄亥俄和佛羅里達州超過7千名確診者,發現抽煙超過30年的人,比從不抽煙的人,要住院的可能性多一倍。

這些煙癮大的人,會因新型肺炎死亡的可能性也高89%。

研究人員認為,結果顯示累積吸煙量的增加,與因新型肺炎住院或死亡的風險增加有關。

