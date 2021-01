【KTSF】

Google地圖推出新功能,將為用戶提供本地新冠疫苗接種的詳細信息。

在未來幾個星期,Google將在Google地圖推出新功能,首批可使用這一功能的地區包括亞利桑那、路易斯安那、密西西比州和德州。

據統計,自新年以來,「我附近的疫苗」的搜索量已經增加了五倍。

Google推出這一功能的目的,是確保能提供與使用者所在地相關的答案。

搜索結果包括是否已經預約接種,可接種的疫苗是否只適用於特定群體,是否可以直接在車內接種。

根據Kaiser家庭基金會的調查,有六成美國人不知道何時或何地可以接種疫苗。

