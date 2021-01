Daly City嫌犯偷走車庫遙控器 潛入車主家盜竊

【KTSF 古琳嘉報導】

Daly City上週末發生連續入屋盜竊案,嫌犯先是偷走受害人汽車內的車庫遙控器,之後再入侵車主住家,偷走值錢物品,警方逮捕到一名嫌犯,還有另一名嫌犯在逃。

Daly City警方指出,上週五半夜到週六清晨期間,該市Alexander Avenue 100號街區,有3輛車遭到爆竊,嫌犯拿走了其中兩輛車上的車庫遙控器,並在上週六早晨使用其中一個遙控器,進入受害車主的住家,偷走多樣值錢物品。

***Suspects identified on 1/26/21*** Help needed in identifying burglary suspects: Between Friday 01-22-2021 and… Posted by Daly City Police Department on Monday, January 25, 2021



接著在下午,該名嫌犯坐著另一名同夥開的車,又回到犯案現場,在另一間住家偷走一輛腳踏車。

警方辨識出開車的嫌犯是29歲Daly City居民Oscar Soriano,已將他逮捕,另一名在逃嫌犯則是20至30歲男子,身穿黑夾克、白色毛衣、灰褲子以及黑色鞋子。

案件已送交地檢處起訴,有線索的民眾可致電(650) 991-8119。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。