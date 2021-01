加州就業發展局及美國銀行出席聽證會回應失業金詐騙案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州就業發展局(EDD)以及美國銀行周二在州眾議會特別聽證會,就加州大型失業金詐騙案作出回應。

美國銀行代表Faiz Ahmad說︰「現時接線輪候時間只是一分鐘,客戶只需要等一至五分鐘。」

州眾議員丁右立(Phil Ting)說︰「你所說的跟致電去我辦公室的人,所提及的經歷不一致。」

EDD承認有超過4分之1的失業金可能落入騙徒手上,即是詐騙金額可能有300億元多,比去年預期的要多。

EDD和美國銀行凍結了140萬多個懷疑涉及詐騙的戶口,令到一些真正急需失業金的居民無法從戶口取錢,有事主表示向EDD當局追問,幾時可以核對身份解封戶口,但是未獲答覆,希望他們能加快處理。

EDD亦都承認,他們申領失業金的網站系統老舊,無法處理史無前例的大量申領個案,令到騙徒有機可乘。

當局承諾將會改善,使用更先進的技術核查申領人系統,現在都有系統核對有無囚犯騙取失業金。

EDD局長Rita Saenz說︰「我們對疫情的準備不足,令失業金系統面對很大壓力。」

華人權益促進會周二在會上都有發言指,希望EDD增加中文等語言服務,當局目前只得英文和西班牙文服務,導致有華裔居民連舉報詐騙都不能,要求增加更多語言服務,杜絕詐騙。

