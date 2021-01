加州新增病例和住院人數都在下降

【KTSF 歐志洲報導】

加州新型肺炎疫情有所改善,新增病例和住院人數都在下降中,這都是州長周一宣布對加州全州解除居家令的原因。

加州周二新增17,028例確診新型肺炎,總數達315萬,死亡病例增加409至37,527。

新增病例和7天的平均確診22,317例相比出現下降趨勢,7天的平均確診率和14天的平均確診率相比下降至7.9%,而周二的9%確診率,也和兩個星期前的13.5%下降了三成。

住院人數在過去14天下跌20.4%,加護病房病人人數在過去14天下跌10.6%至4,315。

加州衛生部長Mark Ghaly醫生在解釋加州解除全州居家令的原因時表示,用了一系列的方程式計算了目前的確診病例,每天的傳染人數、住院率、ICU深切治療部使用率、離開ICU的預測等,計算出四個星期後的ICU空位,以現有的預測,州府分出的五大區域,ICU空位都在15%以上,其中灣區有25%。

Ghaly表示,這證明全州更加嚴厲的居家令奏效。

Ghaly說︰「當你實行干預措施,即使民眾沒有百分百遵守,即使不容易衡量人們的遵守程度,也都可以看到干預措施實行三個星期後,病例穩定下來再出現下降,這是我們現在看到的情形。」

Ghaly表示,確診病例已經從最高峰的單日4萬人確診,下降到目前的單日兩萬多例,但是他也還呼籲公眾繼續採取抗疫措施。

