德州聯邦法官頒令禁聯邦政府暫停遣返無證移民

總統拜登的移民政策遭遇挫折,國土安全部在新總統上任後隨即發出備忘錄,暫停遣返無證移民,為期一百天,不過德州一個聯邦法官周二頒布臨時禁制令,禁止聯邦政府暫停遣返。

德州司法部長Ken Paxton提出訴訟,反對暫停遣返命令,說備忘錄違反聯邦法,以及在特朗普任期結束前,德州和國土安全部簽署的協議,根據該協議,國土安全部在作出修改移民執法的決定前,要先諮詢德州和其他州政府。

拜登政府向法庭提交文件,指有關協議根本無法執行,因為一個即將卸任的政府,不能代表要接任的政府簽署合約,把這權利交給州政府。

由特朗普委任的聯邦法官周二頒布14天的臨時禁制令,他說命令並非基於德州和特朗普政府的協議,而是終止遣返會違反移民法,以及另一項法例,該法例要求政府部門要為他們的政策決定提供合理解釋。

