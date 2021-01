【有線新聞】

蘋果公司表示,iPhone和iPad作業系統出現保安漏洞,呼籲用戶盡快更新。

蘋果稱iPhone和iPad作業系統的最新版本出現三個保安漏洞,兩個涉及Safari和iOS瀏覽器所用的瀏覽器引擎,黑客可能會遙距任意執行代碼,另一個漏洞涉及開發人員所用的作業系統框架,惡意程式或會更改手機權限。

蘋果未有透露詳情,只是稱各項漏洞均由研究人員發現,目前已經修復好,呼籲用家盡快更新。

