全球增至一億人染疫 美國佔4分之1

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎確診個案突破一億宗,215萬人死亡,美國的確診個案則增加至2540萬,佔全球4分1,總統拜登表示,已經向藥廠增購2億劑疫苗,足夠讓所有美國人在夏末初秋前接種到疫苗。

全球只是用了3個月,就從確診總數5千萬增加一倍至1億,當中美國仍然是最多個案的國家,超過2500萬宗,其次是印度,有超過1000萬宗確診,第三則是巴西,有接近900萬宗。

美國近期新症有持續下降的趨勢,不過死亡數字仍然高企,至今總共有超過42萬人染疫死亡。

疫苗接種方面,在當局分發的4440萬劑疫苗中,有2350萬劑已經接種,當中包括周二打第二針的副總統賀錦麗。

為了要提供足夠的疫苗給各州政府提高每天接種疫苗的數量,總統拜登表示,已經向兩間藥廠額外購買2億劑疫苗,預計夏天到貨,所以最遲在夏季末或者初秋時,所有美國人都能接種到疫苗。

另外,拜登也再次敦促國民在他上任這頭100天要戴口罩,說根據專家意見,從目前到4月一直戴口罩,可以挽救到約5萬人性命。

而CDC疾控中心的研究人員就指出,來自美國和其他國家的證據顯示,只要做足防疫措施,例如是戴口罩和保持社交距離,學校是可以安全地重開,並且應該儘早恢復教師親身授課。

另外,社區實施抗疫措施,例如是限制室內用餐,或酒吧健身室重開,也有助學校額可以更快重開。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。