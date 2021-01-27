全球增至一億人染疫 美國佔4分之1

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎確診個案突破一億宗，215萬人死亡，美國的確診個案則增加至2540萬，佔全球4分1，總統拜登表示，已經向藥廠增購2億劑疫苗，足夠讓所有美國人在夏末初秋前接種到疫苗。

全球只是用了3個月，就從確診總數5千萬增加一倍至1億，當中美國仍然是最多個案的國家，超過2500萬宗，其次是印度，有超過1000萬宗確診，第三則是巴西，有接近900萬宗。

美國近期新症有持續下降的趨勢，不過死亡數字仍然高企，至今總共有超過42萬人染疫死亡。

疫苗接種方面，在當局分發的4440萬劑疫苗中，有2350萬劑已經接種，當中包括周二打第二針的副總統賀錦麗。

為了要提供足夠的疫苗給各州政府提高每天接種疫苗的數量，總統拜登表示，已經向兩間藥廠額外購買2億劑疫苗，預計夏天到貨，所以最遲在夏季末或者初秋時，所有美國人都能接種到疫苗。

另外，拜登也再次敦促國民在他上任這頭100天要戴口罩，說根據專家意見，從目前到4月一直戴口罩，可以挽救到約5萬人性命。

而CDC疾控中心的研究人員就指出，來自美國和其他國家的證據顯示，只要做足防疫措施，例如是戴口罩和保持社交距離，學校是可以安全地重開，並且應該儘早恢復教師親身授課。

另外，社區實施抗疫措施，例如是限制室內用餐，或酒吧健身室重開，也有助學校額可以更快重開。

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