【KTSF 陳嘉琪報道】

一名來自加州中部的中國籍女子,10天前在優山美地國家公園失蹤,原來當局在同一天已經發現女子的屍體,但足足遲了一星期才對外公布。

來自加州中部Mariposa的中國籍女子,41歲的Alice Yu Xie,譯音姓謝,她1月14日由Mariposa乘搭巴士前往優山美地,打算健行到優山美地大瀑布的最高點,但之後失蹤。

公園當局1月16日在社交網站上公布Yu Xie失蹤的消息。

當局上星期宣布1月16日在瀑布的底部找到Yu Xie的屍體,並沒有公布死因,不過令人感到奇怪的是,當局同一日已發現死者的屍體,但遲了一星期才公布消息,當局並沒有回應為什麼要延遲公布。

消息指,當局已經通知死者家屬,相信不是與家屬溝通出現問題而導致事件延遲公布。

