美國東北部地區周二早上發生大規模網絡故障,廣泛地區用戶報稱無法上網。

無線電訊商Verizon發推文稱,位於紐約Brooklyn區的一條光纖電纜斷裂,暫時未知是否造成大規模故障的源由,Verizon暫未透露何時可以完成收復。

不少用戶報稱無法上網,範圍由首府華盛頓到波士頓,當地屬於人口密雜地區,而且是多個政府和金融機構的所在地。

根據互聯網分析公司Kentic提供的資料,故障是於東岸時間早上11時25分開始,中午12時37分開始收復。

