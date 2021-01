白宮發言人稱華府對北京會保持耐性 科技是美中最大爭議

【有線新聞】

美國白宮回應中國國家主席習近平呼籲各國加強合作的說法時表示,拜登政府在對華關係上會保持耐性。

白宮發言人普薩基表示:「過去數年,我們見到中國向內趨向專制,向外更果斷,現在北京明顯正挑戰我們的安全、繁榮和價值,有需要採取新的對策,我們會保持有策略的耐性,並作內部檢討。」

在白宮記者會上,有記者問華府會否繼續將華為列於實體清單,發言人說,總統拜登認為中國要為自己的不公平及非法做法負責,中國企業絕不能不正當使用美國的數據。政府會繼續檢視相關政策。

普薩基表示:「中國為了取得技術優勢,無所不用其極,竊取知識產權、從事商業間諜行為、強迫技術轉移。總統認為需要加強防範,包括要求中國為其不公平、違法行為負責,確保美國技術不會被用於中國軍事建設。總統會致力確保中國企業無法濫用美國數據。」

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。