美國疫情有放緩跡象 新症及住院人數均下降

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎疫情有放緩跡象,上星期全國的新症下降了21%,只有一個州的新症上升,而要住院的人數也下降。

截至周日為止的一個星期,全國有120萬宗新症,比之前一個星期的150萬少,是過去一年來跌幅最大的一次。

新罕布什爾州是全國唯一一個新症還在上升的州份,在疫情最嚴重的加州,新症大幅下跌接近三成,全國染疫死亡人數上星期也下跌6.6%,跌至21,600人,當中人均死亡率最高的州份是阿利桑拿、阿拉巴馬和新墨西哥。

50個州中,有17個州的死亡人數上升,全國累計已有接近42萬人死亡,住院平均人數上星期也下跌7.5%,跌至大約11.9萬,是自從去年8月9日以來一個星期最大的跌幅。

疫苗接種方面,聯邦疾控中心(CDC)周一表示,全國已經接種了2270萬劑疫苗,是分發了的4140萬劑的一半有多,製造疫苗的Moderna和Pfizer-BioNTech都表示,他們的疫苗可以有效對抗在英國和南非發現的變種病毒株。

不過較令人擔心的是,對南非變種病毒株的有效力較弱,為了以防萬一,Moderna表示,已開始研發一種新形式的疫苗,可以用作對抗南非變種病毒株的加強針。

Moderna同時也計劃測試可否向已經接種疫苗的人打第三劑原來疫苗來做加強針,幫助擊退病毒的新變種。

