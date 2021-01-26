Sundance電影節受疫情影響改網上進行

【KTSF 歐志洲報導】

全美最具代表性的獨立電影影展Sundance電影節今年受到疫情影響，改在網上進行，而其中一部紀錄片還是完全在舊金山的Lowell高中拍攝。

到猶他州的Park City參加Sundance電影節，是很多電影愛好者希望體驗的影壇盛事，今年因為面對疫情衝擊，觀眾在家中就可以觀賞參展作品。

舊金山的Lowell高中吸引的是全市的高成就學生，這間公立學校中的高中生，書蟲可以是最受歡迎的學生，而學校的交響樂團可以媲美專業團隊，高中生的目標是考入著名大學，看學生們想盡方法讓自己脫穎而出，紀錄片《Try Harder!》是導演林立仁的第二部長篇作品，電影將在1月30日線上首映。

近年來重點拍攝中國社會議題電影的王男栿，在探討了學校性侵和一胎政策的議題之後，今年將焦點轉到中國在對抗新冠疫情方面的工作，如何從開始階段隱瞞疫情，到成為宣揚中共抗疫成就的工具，看宣傳工作如何主導美中兩國的抗疫工作，紀錄片《In The Same Breath》在1月28日是影展的開幕電影之一。

灣區華裔作家譚恩美（Amy Tan）父母是中國移民，在奧克蘭出生，她的小說被主流社會接受，紀錄片《Amy Tan: Unintended Memoir》探討家庭中的妾文化，如何影響譚恩美的一生，電影將在2月2日線上首映。

而香港導演王家衛則是以監製身分參加影展，電影《One for the Road》講述一個在紐約的泰國男子，一個病危的老鄉，要求他幫忙完成臨死前的一系列願望，電影在1月28日也是影展的開幕電影之一。

今年的Sundance影展從1月28日舉行到2月3日，展出超過70長片，買票的觀眾可以在播出時段在家看電影，並參與和電影人的對話，錯過播出時間的話，也可以在隔天的24小時內觀看，每部電影的票價是15元，詳情可參考影展網站，網址是：http://festival.sundance.org

《Try Harder!》首映日期/時間: 1月30日美西時間中午12點

《In The Same Breath》首映日期/時間: 1月28日美西時間下午5點

《Amy Tan: Unintended Memoir》首映日期/時間: 2月2日美西時間下午3點

《One for the Road》首映日期/時間: 1月28日美西時間下午7點

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