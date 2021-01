Sundance電影節受疫情影響改網上進行

【KTSF 歐志洲報導】

全美最具代表性的獨立電影影展Sundance電影節今年受到疫情影響,改在網上進行,而其中一部紀錄片還是完全在舊金山的Lowell高中拍攝。

到猶他州的Park City參加Sundance電影節,是很多電影愛好者希望體驗的影壇盛事,今年因為面對疫情衝擊,觀眾在家中就可以觀賞參展作品。

舊金山的Lowell高中吸引的是全市的高成就學生,這間公立學校中的高中生,書蟲可以是最受歡迎的學生,而學校的交響樂團可以媲美專業團隊,高中生的目標是考入著名大學,看學生們想盡方法讓自己脫穎而出,紀錄片《Try Harder!》是導演林立仁的第二部長篇作品,電影將在1月30日線上首映。

近年來重點拍攝中國社會議題電影的王男栿,在探討了學校性侵和一胎政策的議題之後,今年將焦點轉到中國在對抗新冠疫情方面的工作,如何從開始階段隱瞞疫情,到成為宣揚中共抗疫成就的工具,看宣傳工作如何主導美中兩國的抗疫工作,紀錄片《In The Same Breath》在1月28日是影展的開幕電影之一。

灣區華裔作家譚恩美(Amy Tan)父母是中國移民,在奧克蘭出生,她的小說被主流社會接受,紀錄片《Amy Tan: Unintended Memoir》探討家庭中的妾文化,如何影響譚恩美的一生,電影將在2月2日線上首映。

而香港導演王家衛則是以監製身分參加影展,電影《One for the Road》講述一個在紐約的泰國男子,一個病危的老鄉,要求他幫忙完成臨死前的一系列願望,電影在1月28日也是影展的開幕電影之一。

今年的Sundance影展從1月28日舉行到2月3日,展出超過70長片,買票的觀眾可以在播出時段在家看電影,並參與和電影人的對話,錯過播出時間的話,也可以在隔天的24小時內觀看,每部電影的票價是15元,詳情可參考影展網站,網址是:http://festival.sundance.org

《Try Harder!》首映日期/時間: 1月30日美西時間中午12點

《In The Same Breath》首映日期/時間: 1月28日美西時間下午5點

《Amy Tan: Unintended Memoir》首映日期/時間: 2月2日美西時間下午3點

《One for the Road》首映日期/時間: 1月28日美西時間下午7點

