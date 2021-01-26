曾遭山火蹂躪地區或因風暴出現泥石流

【KTSF 郭柟報導】

大氣河風暴吹襲灣區，一些在去年受山火燒過的地區，可能會出現泥石流或水浸，有關當局周二緊急疏散至少5千幾人。

Santa Cruz縣山區是其中受去年CZU山火影響過的地區，縣府對部份地區發出強制疏散令，縣警周二逐家逐戶通知一共3千幾名住戶疏散，不過其中有少部份人選擇留在家中，縣內3個庇護中心現時有100幾人入住。

Santa Cruz縣府呼籲民眾收到通知，應該馬上疏散，等到發現泥石流發生才走，可能已經太遲，尤其是住在低窪地區的居民，強勁的風勢也可能吹倒電線桿，導致停電。

San Mateo縣有更多地區，包括Dearborn Park、Loma Mar、Butano Canyon和Barranco Knolls區居民都要疏散。

南灣聖荷西市、北灣Sonoma縣和中半島南舊金山等地方都向民眾派發防洪沙包。

受風暴影響，舊金山市立大學疫苗注射站要關閉，星期四重開，Potrero Hill的檢測站關閉，Embarcadero海旁的檢測站就要在4點提早關閉。

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