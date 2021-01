曾遭山火蹂躪地區或因風暴出現泥石流

【KTSF 郭柟報導】

大氣河風暴吹襲灣區,一些在去年受山火燒過的地區,可能會出現泥石流或水浸,有關當局周二緊急疏散至少5千幾人。

Santa Cruz縣山區是其中受去年CZU山火影響過的地區,縣府對部份地區發出強制疏散令,縣警周二逐家逐戶通知一共3千幾名住戶疏散,不過其中有少部份人選擇留在家中,縣內3個庇護中心現時有100幾人入住。

Santa Cruz縣府呼籲民眾收到通知,應該馬上疏散,等到發現泥石流發生才走,可能已經太遲,尤其是住在低窪地區的居民,強勁的風勢也可能吹倒電線桿,導致停電。

San Mateo縣有更多地區,包括Dearborn Park、Loma Mar、Butano Canyon和Barranco Knolls區居民都要疏散。

南灣聖荷西市、北灣Sonoma縣和中半島南舊金山等地方都向民眾派發防洪沙包。

受風暴影響,舊金山市立大學疫苗注射站要關閉,星期四重開,Potrero Hill的檢測站關閉,Embarcadero海旁的檢測站就要在4點提早關閉。

