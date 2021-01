舊金山繼續實施宵禁 戶外用餐及個人護理周四重開（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府預計,星期二將會被州府納入疫情最嚴重的紫色級別,戶外用餐及個人護理服務等將於星期四重開,舊金山唯一沒有跟隨州府的是每晚實施的宵禁令仍然繼續生效。

舊金山星期一新增107宗確診,錄得自11月30日以來的最小增幅,累計29,991宗,死亡人數上升至293人,深切治療部(ICU)床位的可用比率維持在26%較穩定的水平。

市長布里德星期一面帶笑容宣布,舊金山的抗疫有了初步成果,7天平均確診個案由最高的370多宗,下跌至星期一的260多宗,加上州長解除居家令,即代表經濟可以緩慢重啟。

布里德指出,舊金山在星期四個人護理服務、戶外用餐可以重開,每桌最多6人,來自兩個家庭,而戶外博物館、動物園、戶外最多12人的家庭聚會、室內一對一健身等都可以恢復。

雜貨店及零售業等人數容量可以增加,酒店業亦可以重新接待遊客,不過非灣區居民來舊金山旅遊,到步後仍然要隔離十日。

布里德說︰「這並不是讓大家突然將警覺性降低,做任何想做的事,因此防疫措施仍然要做足。」

市府表示,是因為舊金山在12月初提前自行實施居家令,市內的ICU病床及其他醫療資源才得以有穩定的供應,不然經過12月的爆發,舊金山在這個時候ICU床位已經爆滿。

因此衛生局局長Grant Colfax指,舊金山的做法仍然會保守一點,每晚10時至翌日清晨5時的宵禁令暫時仍然生效。

Colfax說︰「我們希望見到疫情數字繼續下降,之後再解除,10時至5時的宵禁令,給我們多一些時間,看看疫情的走向,確保我們不需要再暫緩重啟。」

在疫苗接種方面,全舊金山一共收到約12萬7千劑疫苗,有超過59,000劑已經接種,單在衛生局就收到約34,500劑疫苗,超過23,000劑已經接種,其餘的已預約好在未來兩天接種。

布里德表示,知道很多人批評市府沒有提早為注射疫苗做準備,接種的速度又太慢,但她澄清,市府早在8月開始購買冰箱及準備各種所需的器材,問題是接種的工作比大家想像中難,例如疫苗一離開冰箱,必須在一小時內接種完畢。

布里德指,其實市府已經準備好每日接種一萬劑疫苗,但疫苗嚴重供應不足,本星期只收到一萬劑疫苗,這影響接種的進度,因此她請求民眾給點耐性,相信接種速度會加快。

