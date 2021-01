【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)提醒大家,暴風雨期間,特別遇到停電時要注意安全。

停電時使用手電筒,避免使用蠟燭,以免造成火災。

準備好電話,手機充好電,準備後備充電電池,準備乾淨飲用水和冰塊。

停電時關閉所有家電,安全地使用發電機,發電機應該由有執照的電工安裝,並放在通風的地方。

在戶外如果看到掉落的電線切勿觸碰,打911或致電(800) 743-5002通知PG&E。

