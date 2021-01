【KTSF】

聯邦眾議院9名經理從眾院步行至參議院,正式知會參議院他們準備起訴前總統特朗普煽動叛亂,與此同時,司法部就展開調查,看看是否有官員企圖不當地推翻總統大選。

9名眾議院經理把彈劾案送交參議院後,參議院就要準備就此展開聆訊,決定是否要把特朗普定罪,讓他以後再不能競逐任何公職。

根據憲法,彈劾聆訊應該由最高法院首席大法官主持,但由於特朗普已經卸任,會改由民主黨最資深參議員Patrick Leahy主持,預計聆訊會在2月8日那個星期展開。

