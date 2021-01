大氣河風暴吹襲灣區 水浸和強風警告生效

【KTSF 黃恩光報導】

一股大氣河風暴吹襲灣區,最大雨時分是星期二晚深夜至星期三清晨,國家氣象局發出的水浸預警和強風警告現正生效,大家星期二晚上不適宜開車外出。

國家氣象局的氣象學家預測,周二晚9點開始到星期三清晨時分最大雨,星期三大家起床時雨勢會暫停,然後日間到晚上,以及星期四會斷續下雨,直到星期五早上才會停止下雨。

水浸預警由現在至星期四下午生效,低窪地區、公路和橋底會水浸,大家不要開車駛進水潭。

氣象學家更擔心山火燒過的地方出現山泥傾瀉,國家氣象局氣象學家Drew Peterson說︰「大量的泥和枯樹及瓦礫衝下山坡,無法阻止,你會無法逃生,破壞程度就像雪崩一樣。」

另外提醒大家,星期二晚會很大風,強風警告現正生效,最強風速可高達每小時70英里,可吹倒樹木和電線桿,導致停電。

氣象學家表示,這股風暴是自從去年10月踏入雨季以來最強的風暴,所帶來的降雨足以將這個雨季總降雨量翻倍。

Peterson說︰「這風暴一方面有危險,另一方面會帶來可觀的降雨,有助舒緩旱災,可是這個雨季,降雨仍然少於正常很多,儘管這場風暴過後。」

Sierra山區預會錄得5呎到8呎降雪,大風雪警告晚上10點至星期五早上4點生效,大家切勿開車前往當地。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。