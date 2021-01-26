大氣河風暴吹襲灣區 水浸和強風警告生效

【KTSF 黃恩光報導】

一股大氣河風暴吹襲灣區，最大雨時分是星期二晚深夜至星期三清晨，國家氣象局發出的水浸預警和強風警告現正生效，大家星期二晚上不適宜開車外出。

國家氣象局的氣象學家預測，周二晚9點開始到星期三清晨時分最大雨，星期三大家起床時雨勢會暫停，然後日間到晚上，以及星期四會斷續下雨，直到星期五早上才會停止下雨。

水浸預警由現在至星期四下午生效，低窪地區、公路和橋底會水浸，大家不要開車駛進水潭。

氣象學家更擔心山火燒過的地方出現山泥傾瀉，國家氣象局氣象學家Drew Peterson說︰「大量的泥和枯樹及瓦礫衝下山坡，無法阻止，你會無法逃生，破壞程度就像雪崩一樣。」

另外提醒大家，星期二晚會很大風，強風警告現正生效，最強風速可高達每小時70英里，可吹倒樹木和電線桿，導致停電。

氣象學家表示，這股風暴是自從去年10月踏入雨季以來最強的風暴，所帶來的降雨足以將這個雨季總降雨量翻倍。

Peterson說︰「這風暴一方面有危險，另一方面會帶來可觀的降雨，有助舒緩旱災，可是這個雨季，降雨仍然少於正常很多，儘管這場風暴過後。」

Sierra山區預會錄得5呎到8呎降雪，大風雪警告晚上10點至星期五早上4點生效，大家切勿開車前往當地。

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