灣區兩家成人學校開設免費電腦課程

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間，網上視訊或是網上文件的使用更加頻繁，為了幫助一般人也能學會這些電腦技巧，東灣阿拉米達成人學校以及中半島南舊金山成人學校，分別開設免費電腦課程，從陪伴孩子上網課到學習文書處理技能都有教授。

現在孩子們都要上網課，在網上交作業，原本是設計專長的譚老師（Rachil Tam），去年3月就為不懂如何使用這些電腦文書處理的家長和孩子製作教學影片。

譚老師說︰「3月份的時候剛剛轉（網上）嘛，很多學生不知道怎麼交功課，然後我女兒的學校那個老師是教中學的，然後他做了一個大綱，然後問我可不可以幫他做成一個短片形式，然後加其他語言上去，所以就跟西班牙語的、阿拉伯語、越南語弄成短片，給學生和家長用。」

沒想到獲得很大的迴響，這些家教影片開始提供給多個學校使用，而為了幫助更多不懂電腦的民眾也能跟上腳步，南舊金山成人學校在去年暑假邀請譚老師開設Modern Office Technology，現代辦公技術課程，分成入門班和初級班，之後去年秋季，阿拉米達成人學校又邀請她開設電腦嘗試班，分成初級班、入門班和中級班，從設立Gmail電郵帳號，到如何使用Google免費軟件，一步步教起，最終升級到職場上的電腦文書處理。

譚老師說︰「Google Docs、Google Sheets、Google Form、Google Slide，或者Power Point，他們都沒有怎麼真正的進去，進一步的學習，學生反饋他們說，很有用的就是在Google上學到的軟件，因為真的現在都是在網路上面，所以Google或是微軟，他們也有那個網路，同時間可以做文件或者設計，或者其他的報告之類的。」

譚老師指出，自去年8月以來，在這兩所成人學校已有超過100人報名，這些免費的電腦課程，超過九成學生是移民，中級班已有3名學生因此找到工作，這位家長就是為了陪孩子上網課而報名。

成人學校學生王美富說︰「本來都是以為Google就是搜尋軟件，不知道還有其他的，可以做文件這些東西，然後從這個開始之後，我就跟我的小孩有比較多的溝通方式，也知道他的功課要怎麼處理，老師給了意見之後，我們也會知道，然後也知道說他有甚麼問題，在跟小孩溝通的方面，然後他也會來看我上課的情形，說媽，這個我們知道，我們有學過，我說那我們有交新的，我也可以教他這樣。」

這些免費課程開放給灣區成年人報名，學生需使用自己的電腦設備，不過這學期只剩南舊金山成人學校初級班仍有名額，其他班級要等下個學期開課。

這兩家成人學校網址，請點擊：

南三藩市成人學校電腦課程網頁: www.bit.ly/SSFAEMOT

Alameda成人學校網頁: www.alameda-adult-school.org

南三藩市成人學校免費報名表格:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetuCm28mkbkQaifUtyTeXNt3iKwfrBLOEhzB_1HMc3Bry9Ng/viewform

入門班與中級班現已停止接受報名。將於下學年八月份重新接受報名。

入門班 – 星期一、三、五，為期六週

無需經驗

學習基本電腦操作與網絡安全

英語課程與一對一完畢後，將以中文為華裔小組進行額外輔導

初級班與中級班需通過考試 – http://bit.ly/MOT2PreTest

80-100% 可直接報名中級班

60-79% 可直接報名初級班

60% 以下將進入入門班

初級班 – 星期一、三、五，下午 4pm – 6pm, 2/16 – 5/14/2021，仍有幾個名額

初級班將學習 Google 與 Microsoft 軟件

英語課程與一對一完畢後，將以中文為華裔小組進行額外輔導

中級班 – 星期一、三，為期 4 個月

中級班將學習如何使用 Google，Microsoft 與其他免費軟件，進行虛構項目與真實項目，如協助策劃成人學校的年度網上招聘會，以 Zoom 視頻進行

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