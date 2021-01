灣區兩家成人學校開設免費電腦課程

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間,網上視訊或是網上文件的使用更加頻繁,為了幫助一般人也能學會這些電腦技巧,東灣阿拉米達成人學校以及中半島南舊金山成人學校,分別開設免費電腦課程,從陪伴孩子上網課到學習文書處理技能都有教授。

現在孩子們都要上網課,在網上交作業,原本是設計專長的譚老師(Rachil Tam),去年3月就為不懂如何使用這些電腦文書處理的家長和孩子製作教學影片。

譚老師說︰「3月份的時候剛剛轉(網上)嘛,很多學生不知道怎麼交功課,然後我女兒的學校那個老師是教中學的,然後他做了一個大綱,然後問我可不可以幫他做成一個短片形式,然後加其他語言上去,所以就跟西班牙語的、阿拉伯語、越南語弄成短片,給學生和家長用。」

沒想到獲得很大的迴響,這些家教影片開始提供給多個學校使用,而為了幫助更多不懂電腦的民眾也能跟上腳步,南舊金山成人學校在去年暑假邀請譚老師開設Modern Office Technology,現代辦公技術課程,分成入門班和初級班,之後去年秋季,阿拉米達成人學校又邀請她開設電腦嘗試班,分成初級班、入門班和中級班,從設立Gmail電郵帳號,到如何使用Google免費軟件,一步步教起,最終升級到職場上的電腦文書處理。

譚老師說︰「Google Docs、Google Sheets、Google Form、Google Slide,或者Power Point,他們都沒有怎麼真正的進去,進一步的學習,學生反饋他們說,很有用的就是在Google上學到的軟件,因為真的現在都是在網路上面,所以Google或是微軟,他們也有那個網路,同時間可以做文件或者設計,或者其他的報告之類的。」

譚老師指出,自去年8月以來,在這兩所成人學校已有超過100人報名,這些免費的電腦課程,超過九成學生是移民,中級班已有3名學生因此找到工作,這位家長就是為了陪孩子上網課而報名。

成人學校學生王美富說︰「本來都是以為Google就是搜尋軟件,不知道還有其他的,可以做文件這些東西,然後從這個開始之後,我就跟我的小孩有比較多的溝通方式,也知道他的功課要怎麼處理,老師給了意見之後,我們也會知道,然後也知道說他有甚麼問題,在跟小孩溝通的方面,然後他也會來看我上課的情形,說媽,這個我們知道,我們有學過,我說那我們有交新的,我也可以教他這樣。」

這些免費課程開放給灣區成年人報名,學生需使用自己的電腦設備,不過這學期只剩南舊金山成人學校初級班仍有名額,其他班級要等下個學期開課。

這兩家成人學校網址,請點擊:

南三藩市成人學校電腦課程網頁: www.bit.ly/SSFAEMOT

Alameda成人學校網頁: www.alameda-adult-school.org

南三藩市成人學校免費報名表格:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetuCm28mkbkQaifUtyTeXNt3iKwfrBLOEhzB_1HMc3Bry9Ng/viewform

入門班與中級班現已停止接受報名。將於下學年八月份重新接受報名。

入門班 – 星期一、三、五,為期六週

無需經驗

學習基本電腦操作與網絡安全

英語課程與一對一完畢後,將以中文為華裔小組進行額外輔導

初級班與中級班需通過考試 – http://bit.ly/MOT2PreTest

80-100% 可直接報名中級班

60-79% 可直接報名初級班

60% 以下將進入入門班

初級班 – 星期一、三、五,下午 4pm – 6pm, 2/16 – 5/14/2021,仍有幾個名額

初級班將學習 Google 與 Microsoft 軟件

英語課程與一對一完畢後,將以中文為華裔小組進行額外輔導

中級班 – 星期一、三,為期 4 個月

中級班將學習如何使用 Google,Microsoft 與其他免費軟件,進行虛構項目與真實項目,如協助策劃成人學校的年度網上招聘會,以 Zoom 視頻進行

