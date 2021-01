傳染病專家指科學家準備為疫苗「升級」應對變種病毒

【KTSF 嚴劍蓉報導】

明尼蘇達州衛生官員證實,當地出現全美首宗高度傳染性的巴西變種病毒個案,患者近期曾到過巴西,另外,首席傳染病專家Anthony Fauci醫生表示,科學家正準備為疫苗「升級」,以應對英國和南非變種病毒株。

透過視像形式出席達沃斯世界經濟論壇的國家過敏及傳染病研究所所長Fauci表示,英國和南非變種病毒不單止傳染性更高,而且也可能更致命,這兩種變種病毒能抵抗原本有效的抗體治療,雖然現有疫苗對這兩種變種毒株仍然有效,但為加強防禦能力,科學家正準備為疫苗「升級」。

Fauci說︰「情況不斷轉變,所以我們需要做也正在做的是,準備為疫苗『升級』,以應對南非及英國變種毒株,雖然現在疫苗似乎有效,我們需要準備提升疫苗的效用,或是打多一劑或是二價疫苗,可同時防禦原本和變種毒株。」

Fauci表示,若果中國一開始就對新型肺炎病毒的毒性增加透明度,將大大影響美國的應對政策。

Fauci說︰「這病毒極容易人傳人,關鍵是我們一開始不知道,如果當時有更高透明度,將會大大影響應對政策,那就是至少一半患者是通過隱形傳播染病。」

Fauci批評疫情至今一年,關於病毒源頭還有很多事未明。

Fauci說︰「我們還有很多事不知道,關於病毒源頭,了解源頭很重要,但我們目前還不知道,是一個大黑箱,太不像話了,疫情至今超過一年,我們還不了解情況。」

Fauci也承認疫情曝露了美國醫療系統的缺點。

