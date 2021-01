紐森取消全州居家令 縣府如同意餐館可重啟戶外用餐（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周一在疫情記者會宣布,由於加州疫情有改善,所以取消全州居家令,意味如果縣府同意的話,餐館可以重啟戶外用餐,理髮店和修甲店可以有限度地重開,另外紐森表示,將會設立全州疫苗登記系統,讓65歲以上人士可以登記接種疫苗。

州府網站資料顯示,目前加州共有310多萬宗新型肺炎確診個案,累計37,118人死亡,單日新增27,007人確診,多328人死於新型肺炎。

好消息是,確診率以及住院人數都持續下降,14日確診率是9.4%,住院人數較幾個星期前減少兩成,而ICU可使用的床位也大幅增加。

州府預計如果疫情按照目前進展,到了下個月21號,全州大部分區域的ICU床位會達到20%以上,預期到時灣區ICU可用床位達到25%。

由於疫情有好轉趨勢,州長紐森宣布取消全州居家令,重新使用各縣疫情分級法。

目前加州大部分的縣,包括灣區所有縣都處於紫色級別,而根據州府指引,紫色級別的縣 餐館可以提供戶外用餐,理髮店和修甲店可以在限制人數下重開,戲院、健身室、博物館、宗教禮拜場所可以戶外聚會,動物園和水族館可以提供戶外服務,零售店和購物商場人數上限提高至25%。

紐森表示,染病人數減少,連帶推動各項疫情指數向好。

紐森說︰「有賴個人和群體的努力,由於大家努力抗疫,我們繼續阻止疫情增長和擴散,今天,我們可以說開始見到隧道盡頭的亮光。」

紐森周一也提出將會加快為65歲及以上人士接種疫苗。

紐森說︰「我們相信65歲及以上人士應該優先,與醫護人員、緊急救援人員,從事農業和食物行業人員,以及學校教職員。」

紐森比喻說,就像登機的時候,航空公司不會等到所有頭等乘客全部上了飛機,才讓商務客位的乘客登機,而州府目前的原則就是,讓65歲或以上人士,以及所有符合資格的人士盡快接種疫苗。

州府預計將於下月初啟動My Turn全州登記網站,讓居民上網登記,並可預計什麼時候可以接種疫苗,目前南加州San Diego和洛杉磯縣正試行這個登記方法。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。