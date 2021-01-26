紐森取消全州居家令 縣府如同意餐館可重啟戶外用餐（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森周一在疫情記者會宣布，由於加州疫情有改善，所以取消全州居家令，意味如果縣府同意的話，餐館可以重啟戶外用餐，理髮店和修甲店可以有限度地重開，另外紐森表示，將會設立全州疫苗登記系統，讓65歲以上人士可以登記接種疫苗。

州府網站資料顯示，目前加州共有310多萬宗新型肺炎確診個案，累計37,118人死亡，單日新增27,007人確診，多328人死於新型肺炎。

好消息是，確診率以及住院人數都持續下降，14日確診率是9.4%，住院人數較幾個星期前減少兩成，而ICU可使用的床位也大幅增加。

州府預計如果疫情按照目前進展，到了下個月21號，全州大部分區域的ICU床位會達到20%以上，預期到時灣區ICU可用床位達到25%。

由於疫情有好轉趨勢，州長紐森宣布取消全州居家令，重新使用各縣疫情分級法。

目前加州大部分的縣，包括灣區所有縣都處於紫色級別，而根據州府指引，紫色級別的縣 餐館可以提供戶外用餐，理髮店和修甲店可以在限制人數下重開，戲院、健身室、博物館、宗教禮拜場所可以戶外聚會，動物園和水族館可以提供戶外服務，零售店和購物商場人數上限提高至25%。

紐森表示，染病人數減少，連帶推動各項疫情指數向好。

紐森說︰「有賴個人和群體的努力，由於大家努力抗疫，我們繼續阻止疫情增長和擴散，今天，我們可以說開始見到隧道盡頭的亮光。」

紐森周一也提出將會加快為65歲及以上人士接種疫苗。

紐森說︰「我們相信65歲及以上人士應該優先，與醫護人員、緊急救援人員，從事農業和食物行業人員，以及學校教職員。」

紐森比喻說，就像登機的時候，航空公司不會等到所有頭等乘客全部上了飛機，才讓商務客位的乘客登機，而州府目前的原則就是，讓65歲或以上人士，以及所有符合資格的人士盡快接種疫苗。

州府預計將於下月初啟動My Turn全州登記網站，讓居民上網登記，並可預計什麼時候可以接種疫苗，目前南加州San Diego和洛杉磯縣正試行這個登記方法。

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