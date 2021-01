加州禁逼遷令料延長至6月底 州府有條件代付租客八成欠租（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

加州建議將保護租客逼遷令延長至6月底,州府可以向業主有條件代付租客的八成欠租。

加州計劃將下星期一屆滿的逼遷保護令延長到6月底,而大部分租客的欠祖可以由聯邦撥款支付至最高八成,建議獲得州長紐森、州眾議院議長Anthony Rendon,以及州參議院臨時主席Toni Atkins背書。

由民主黨佔多數的兩個州議會最快可以在星期四表決,逼遷保護令是阻止業主向因為新冠肺炎疫情,而逼遷欠租的租客。

有資格接受保護的租客必須簽署困苦書,宣稱自己受疫情影響,並且要支付去年9月1號到今年1月31日租金最少4分之1。

新的建議會動用國會最近向加州撥出的26億元,來支付州府準備代付的最多八成欠租,但前提是業主要同意免去其餘兩成,並且承諾不會啟動逼遷。

如果業主拒絕這個方案,州政府就會代付租客欠租的25%,令他們符合州的禁止逼遷法例資格,在6月底前不會遭到強制遷出。

聯邦的租金紓困款項只是留給符合某些要求人士,包括家庭收入是地區收入中位數八成或以下,而收入未及中位數一半,以及失業最少三個月人士有優先,一些中等到高收入的租客不在這個援助計劃之內。

費城的聯邦儲備局銀行去年10月做過分析,估計加州租客拖欠租金達17億元。

而灣區關注房屋組織Area Equity Atlas和Housing!NOW認為,加州有110萬個租客家庭在去年12月是有欠租,拖欠租金總額36億元。

加州欠租租客比率各項推算相差很大,由立法分析辦公室估計的2%,到聯邦人口統計署的21%

