拜登1.9萬億刺激經濟方案在國會或遇阻滯

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府新一輪1.9萬億元的刺激紓困方案,可能在國會遇到阻滯,估計要到3月才可望有著落。

1.9萬億元的刺激紓困方案,除了共和黨人反對之外,參議院主要的民主黨人也有微言,加上國會參眾兩院兩黨議員的分佈非常接近,例如參議院兩黨的比例就是50對50,因此這條紓困方案在國會遇到不少的政治阻力。

有媒體報導,參議院民主黨領袖舒默周一表示,國會希望紓困方案在未來4至6個星期內通過,也有媒體報導,紓困方案起碼要到3月中才可望進行表決。

眾議長普洛西上星期也透露,眾議院準備在2月第一個星期表決紓困方案,不過如果方案提交參議院審議時,情況就會變得複雜,因為根據現行的拉布規例,方案可能未如預期中順利,除非民主黨人得到十名共和黨人支持加入陣營,才可以結束辯論,對法案進行表決,參議院少數黨領袖共和黨籍的麥康尼在紓困方案審議過程中扮演重要角色。

一個由兩黨議員組成的團體在週末向白宮經濟顧問Brian Deese反映,他們拒絕接受這個紓困方案的規模總額。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。