拜登簽行政命令推動政府買美國貨

拜登總統周一簽署行政命令,推動聯邦政府購買更多美國貨品,以便催谷強化美國的製造業,這項行政命令目的是堵塞聯邦政府在採購時一些漏洞。

目前聯邦規例要求部份的政府開支用在好像基建、購買汽車和其他設備等只限於美國製造的貨品,但當中有漏洞,視乎貨品的材料,購買的總額,以及如何界定「美國製造」,今次的行政命令就是要改變本土貨品的定義,那些貨品符合資格購買,以及提高所要求的門檻,同時也會在管理及預算辦公室設立一個高級職位,負責監管在購買美國貨規例中,那些承建商可以獲得豁免,無形中是要減少審批豁免數目。

根據勞工部數據顯示,疫症大流行令整體經濟放緩,直接衝擊製造業,單是製造業,自去年2月以來,仍然流失超過54萬份工作,單是承建商項目,聯邦政府開支就接近6千億元。

