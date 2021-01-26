拜登簽行政命令推動政府買美國貨

【KTSF】

拜登總統周一簽署行政命令，推動聯邦政府購買更多美國貨品，以便催谷強化美國的製造業，這項行政命令目的是堵塞聯邦政府在採購時一些漏洞。

目前聯邦規例要求部份的政府開支用在好像基建、購買汽車和其他設備等只限於美國製造的貨品，但當中有漏洞，視乎貨品的材料，購買的總額，以及如何界定「美國製造」，今次的行政命令就是要改變本土貨品的定義，那些貨品符合資格購買，以及提高所要求的門檻，同時也會在管理及預算辦公室設立一個高級職位，負責監管在購買美國貨規例中，那些承建商可以獲得豁免，無形中是要減少審批豁免數目。

根據勞工部數據顯示，疫症大流行令整體經濟放緩，直接衝擊製造業，單是製造業，自去年2月以來，仍然流失超過54萬份工作，單是承建商項目，聯邦政府開支就接近6千億元。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。