灣區9縣進入紫色疫情級別 Santa Clara縣可重開美髮店（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

隨著州府解除居家令，灣區9個縣也同時進入州府指定的紫色疫情級別，意味著室外堂食、美髮美甲店等都可以立即重開。

南灣Santa Clara縣宣佈回到紫色防疫級別，可以重開室外用餐，包括酒吧、酒莊等，也只能提供室外用餐和飲酒服務。

個人護理服務，以及職業、成人娛樂性或學校的體育活動也可以恢復，仍繼續室內營業的商業，人數限制必須保持在可容量的兩成，至於聚會活動，目前仍只允許在戶外進行，而且不超過三個家庭，如果是不超過兩百人的大型聚會，例如與政治、宗教或儀式性有關，或是州府特別允許的聚會，則必須遵守縣府的強制聚會令，只限在戶外舉行，禁止任何室內聚會活動。

另外，該縣的旅行強制隔離令仍然有效，呼籲民眾應繼續避免不必要的旅行。

縣府官員還強調，公司和個人都必須遵守州府和縣府的衛生防疫命令，如果兩者之間有任何衝突，則必須遵循更嚴格的命令，而且一些關鍵規則也仍然有效，並適用於所有企業。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官張繼月（Anne Chang）說︰「像是企業必須儘量讓員工在家裡工作，必須提供修訂的社交間距規程，所有的企業還有政府的實體，依法必須知道員工確診陽性，4個小時之內提報給衛生局，而員工也必須及時讓公司知道，如果自己檢測呈陽性，所有的企業務必遵守適用的可容人數限制，還有就是要持續關閉室內的休息室，並且限制員工進入。」

Santa Clara縣府法律顧問James Williams說︰「我們還沒走出危險，我們縣仍有較高住院率和病例。」

有關更多Santa Clara縣防疫更新指引和信息，可上縣府網站查詢。

另一方面，Alameda縣和舊金山的重開規定，基本與Santa Clara縣相同，而Contra Costa縣對於室外聚會規定，則是最多不能超過25人，而且參加者不超過3個家庭，至於灣區其他5個縣則都跟從州府的重開規定。

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