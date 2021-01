灣區9縣進入紫色疫情級別 Santa Clara縣可重開美髮店（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

隨著州府解除居家令,灣區9個縣也同時進入州府指定的紫色疫情級別,意味著室外堂食、美髮美甲店等都可以立即重開。

南灣Santa Clara縣宣佈回到紫色防疫級別,可以重開室外用餐,包括酒吧、酒莊等,也只能提供室外用餐和飲酒服務。

個人護理服務,以及職業、成人娛樂性或學校的體育活動也可以恢復,仍繼續室內營業的商業,人數限制必須保持在可容量的兩成,至於聚會活動,目前仍只允許在戶外進行,而且不超過三個家庭,如果是不超過兩百人的大型聚會,例如與政治、宗教或儀式性有關,或是州府特別允許的聚會,則必須遵守縣府的強制聚會令,只限在戶外舉行,禁止任何室內聚會活動。

另外,該縣的旅行強制隔離令仍然有效,呼籲民眾應繼續避免不必要的旅行。

縣府官員還強調,公司和個人都必須遵守州府和縣府的衛生防疫命令,如果兩者之間有任何衝突,則必須遵循更嚴格的命令,而且一些關鍵規則也仍然有效,並適用於所有企業。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官張繼月(Anne Chang)說︰「像是企業必須儘量讓員工在家裡工作,必須提供修訂的社交間距規程,所有的企業還有政府的實體,依法必須知道員工確診陽性,4個小時之內提報給衛生局,而員工也必須及時讓公司知道,如果自己檢測呈陽性,所有的企業務必遵守適用的可容人數限制,還有就是要持續關閉室內的休息室,並且限制員工進入。」

Santa Clara縣府法律顧問James Williams說︰「我們還沒走出危險,我們縣仍有較高住院率和病例。」

有關更多Santa Clara縣防疫更新指引和信息,可上縣府網站查詢。

另一方面,Alameda縣和舊金山的重開規定,基本與Santa Clara縣相同,而Contra Costa縣對於室外聚會規定,則是最多不能超過25人,而且參加者不超過3個家庭,至於灣區其他5個縣則都跟從州府的重開規定。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。