美國感染個案突破2500萬宗 疫苗供不應求

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美國的感染個案突破2500萬宗，有超過417,000人死亡，一個最新的預計顯示，到了5月1日，死亡人數將達569,000人，此外，美國數以百萬計合資格民眾正輪候接種疫苗，不過問題是，美國疫苗的供應不足以應付民眾的需求。

在全美分發出去的4100萬劑疫苗當中，雖然接種了只有大約一半，但國立衛生研究院院長指，接種工作慢慢有進展，全美現在每日平均接種近100萬劑疫苗，算是一個良好的數據。

新上任的總統拜登沒有沿用任何前總統特朗普訂下的疫苗分配方案，白宮的高級顧問Cedric Richmond表示，拜登政府一定會按目標，在上任100天內接種1億劑疫苗，絕對不會找藉口。

不過在未來三個月，這個接種的目標對於拜登來說可能有困難，因為實情是，疫苗供不應求。

紐約州在首6個星期已經幾乎將收到的疫苗全部接種，本星期會收到多大約25萬劑疫苗，不過紐約市市長白思豪指，他們仍然有能力及資源接種更多疫苗，問題是沒有足夠供應，當有供應時就需要排隊。

加州洛杉磯道奇隊的主場館現時是州內其中一個大型疫苗接種中心，輪候接種的車龍不見盡頭。

此外，雖然疫情有趨好轉的形勢，但死亡人數仍然高企，在喬治亞州有醫生指，過往每個月大約有少於10人死亡，但單在1月21日當天，就有169人死亡。

當中亦有好消息，全美的住院人數輕微減少，回到聖誕節以前的水平。

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