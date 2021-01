美國感染個案突破2500萬宗 疫苗供不應求

【KTSF】

美國的感染個案突破2500萬宗,有超過417,000人死亡,一個最新的預計顯示,到了5月1日,死亡人數將達569,000人,此外,美國數以百萬計合資格民眾正輪候接種疫苗,不過問題是,美國疫苗的供應不足以應付民眾的需求。

在全美分發出去的4100萬劑疫苗當中,雖然接種了只有大約一半,但國立衛生研究院院長指,接種工作慢慢有進展,全美現在每日平均接種近100萬劑疫苗,算是一個良好的數據。

新上任的總統拜登沒有沿用任何前總統特朗普訂下的疫苗分配方案,白宮的高級顧問Cedric Richmond表示,拜登政府一定會按目標,在上任100天內接種1億劑疫苗,絕對不會找藉口。

不過在未來三個月,這個接種的目標對於拜登來說可能有困難,因為實情是,疫苗供不應求。

紐約州在首6個星期已經幾乎將收到的疫苗全部接種,本星期會收到多大約25萬劑疫苗,不過紐約市市長白思豪指,他們仍然有能力及資源接種更多疫苗,問題是沒有足夠供應,當有供應時就需要排隊。

加州洛杉磯道奇隊的主場館現時是州內其中一個大型疫苗接種中心,輪候接種的車龍不見盡頭。

此外,雖然疫情有趨好轉的形勢,但死亡人數仍然高企,在喬治亞州有醫生指,過往每個月大約有少於10人死亡,但單在1月21日當天,就有169人死亡。

當中亦有好消息,全美的住院人數輕微減少,回到聖誕節以前的水平。

