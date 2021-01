美國國務院促請北京停止對台施壓

【有線新聞】

美國國務院促請北京,停止循軍事、外交及經濟方面向台灣施壓,在台灣,外交部感謝拜登政府,支持和高度重視其國防安全,以及台海和平穩定。

美國國務院發言人周六發聲明,表示關注北京威嚇,包括台灣在內的鄰邦,促請當局停止循軍事、外交及經濟方面向台灣施壓,認為應該透過有意義的對話,與台灣的民選代表溝通;又指仍然支持,以符合台灣人民期望和最大利益的和平方式,解決台海問題。

美國會繼續恪守三個聯合公報、台灣關係法和對台「六項保證」的承諾,協助台灣維持充足的自我防衛能力,強調對台灣的承諾堅固,致力維繫兩岸及區內和平穩定。

在台灣,外交部感謝拜登政府剛上任,就展現支持及高度重視當地國防安全,以及台海和平穩定,將在過去的友好深厚基礎上,強化緊密夥伴關係。

台灣表示,再有15架解放軍軍機飛入台灣西南防空識別區,其中12架是戰機,包括2架蘇30戰機,是今年以來最大規模。

中國外交部周一回應,敦促美方切實恪守一個中國原則,不要向台獨勢力發出任何錯誤信號,以免損害中美關係和台海和平穩定,又指願意與台灣在堅持「九二共識」和反對台獨的基礎上,就政治問題和推進和平統一開展對話協商。

