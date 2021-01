【KTSF】

加州衛生局周一宣布,加州所有地區由周一早上起結束實施新居家令,包括舊金山(三藩市)灣區、南加州和San Joaquin谷地區,同時會取消晚上10時至清晨5時實施的宵禁令。

在聲明中,加州衛生局表示,預計未來4周,這些地區的深切治療部可使用病床比率將高於15%,因此可結束實施新居家令。

結束新居家令後,加州所有縣將重返用顏色區分的重開經濟步伐,目前舊金山灣區所有縣仍處於最嚴重的紫色水平。

根據稍早公布的數字,灣區的ICU床位容量周六大幅回升至23.4%,比周五的6.5%大幅改善。

