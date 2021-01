【KTSF】

San Mateo縣地檢官提醒民眾,在關注疫苗分配的工作時,也要提防一些可能出現的欺詐活動。

地檢官Steve Wagstaffe表示,有些不法之徒會藉著人們對疫情的焦慮而下手,以下的幾種情況應該特別注意:

– 要是有人說可以付費讓你先接種疫苗

– 或是向你推售某人的疫苗排隊位置

– 或是有人通過不同渠道來向你賣疫苗

– 或是通過電話、短訊或電郵方式跟你要社安或信用卡號碼

– 或是有人聲稱有對抗疫苗的「奇蹟治療法」

如果有任何社區內不熟悉的人或機構要給你疫苗的話,可以先跟醫生討論。

地檢官辦公室也提醒民眾,應該只從信任的衛生機構與官員取得有關疫苗方面的消息,發現詐騙行動的話可以報警。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。