【KTSF】

位於加州州府Sacramento一帶的Placer縣,有人接種新冠狀病毒疫苗數小時後死亡,州衛生部正在調查事件,未知道死因與疫苗有無關。

Placer縣縣警部門周六晚在社交媒體上公布,一名在12底確診感染新冠病毒的民眾,在1月21日接種新冠疫苗,數小時後這名接種者死亡。

當局未有公布死者的身分,包括是性別及年齡等,只表示疫苗並非由Placer縣衛生部負責注射,暫時不知道死者接種了哪一種疫苗,希望大家在調查完成前,不要作出任何不成熟的判斷。

州府亦發聲明慰問死者家屬,並指會認真處理事件,會與地方政府合作收集資料,以科學理據為基礎調查事件。

