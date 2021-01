疫情下南灣多了商舖被賊人爆竊

【KTSF】

疫情期間,南灣多了商鋪在晚間被人爆竊,令經營難上加難,有餐廳老闆因為怕被人爆竊,收鋪之後都不想馬上回家。

由於新居家令的晚間宵禁令下,南灣Morgan Hill的Monterey Road商店街,星期五都顯得相當冷清,令到賊人有機乘虛而入。

Betto’s Bistro原本在晚上8點鐘收鋪,但是老闆同幾名員工都決定留多幾個小時看鋪,表示因為擔心會有人爆竊,每日早上開鋪時都好怕見到被爆竊。

Morgan Hill警方表示,市內商店爆竊案從去年同期6宗,大幅上升至現時的22宗,更發現在Monterey Road最多爆竊案,發生在逢星期三晚的晚上11時至凌晨1點。

該街有餐廳老闆表示,疫情下被爆竊有如雪上加霜,她聽聞有附近酒吧的室外暖爐被偷走,玻璃門窗被打破,警方表示,晚上在該區已經增加人手巡邏。

