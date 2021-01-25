疫情下南灣多了商舖被賊人爆竊

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疫情期間，南灣多了商鋪在晚間被人爆竊，令經營難上加難，有餐廳老闆因為怕被人爆竊，收鋪之後都不想馬上回家。

由於新居家令的晚間宵禁令下，南灣Morgan Hill的Monterey Road商店街，星期五都顯得相當冷清，令到賊人有機乘虛而入。

Betto’s Bistro原本在晚上8點鐘收鋪，但是老闆同幾名員工都決定留多幾個小時看鋪，表示因為擔心會有人爆竊，每日早上開鋪時都好怕見到被爆竊。

Morgan Hill警方表示，市內商店爆竊案從去年同期6宗，大幅上升至現時的22宗，更發現在Monterey Road最多爆竊案，發生在逢星期三晚的晚上11時至凌晨1點。

該街有餐廳老闆表示，疫情下被爆竊有如雪上加霜，她聽聞有附近酒吧的室外暖爐被偷走，玻璃門窗被打破，警方表示，晚上在該區已經增加人手巡邏。

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