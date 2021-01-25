密歇根州幸運兒中Mega Millions 10億彩金

【KTSF 馮政浩報導】

星期五晚開獎的Mega Millions彩票，頭獎的多寶彩金已經有得主。

有無親戚朋友住在密歇根州呢？不妨打個電話問下他們，是不是這一期Mega Millions獨得頭獎的幸運兒。

經過37次的攪珠之後，星期五晚的6個中獎號碼，只有一票全部吻合，機會是3億零200萬分之一。

這名頭獎得主在中部的密歇根州購買彩票，可以總共領取累積多寶彩金10億元，如果馬上提取現金，得到的稅前金額是7億3900萬元。

不過灣區的觀眾不要拋掉彩票，因為有10張票中5個字的二獎，每一票可以有100萬元彩金，當中更有兩張買了MegaPlier的彩票，可以有總彩金200萬元。

中獎號碼是4、26、42、50、60，特別號碼是24。

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