密歇根州幸運兒中Mega Millions 10億彩金

【KTSF 馮政浩報導】

星期五晚開獎的Mega Millions彩票,頭獎的多寶彩金已經有得主。

有無親戚朋友住在密歇根州呢?不妨打個電話問下他們,是不是這一期Mega Millions獨得頭獎的幸運兒。

經過37次的攪珠之後,星期五晚的6個中獎號碼,只有一票全部吻合,機會是3億零200萬分之一。

這名頭獎得主在中部的密歇根州購買彩票,可以總共領取累積多寶彩金10億元,如果馬上提取現金,得到的稅前金額是7億3900萬元。

不過灣區的觀眾不要拋掉彩票,因為有10張票中5個字的二獎,每一票可以有100萬元彩金,當中更有兩張買了MegaPlier的彩票,可以有總彩金200萬元。

中獎號碼是4、26、42、50、60,特別號碼是24。

版權所有,不得轉載。