Instacart宣布裁員1.8萬人 主要是採買人員

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疫情期間，尤其是疫情初期，許多消費者會透過食品雜貨配送公司Instacart採購食品雜貨，並送貨到府，免去消費者出門購物造成的染疫風險，不過隨著該公司與生意夥伴的合作模式出現轉變，Instacart宣布將裁員超過1萬8千人。

Instacart宣布將縮小規模，裁減超過1萬8千名員工，主要都是店內的採買人員，還有去年在伊利諾州組工會的員工。

Instacart表示，此舉是受到合作的生意夥伴改變合作型態所致，對於自取的訂單，雜貨商使用Instacart平台取得訂單的數量持續有增加，但在發貨時就改為依靠雜貨商自己的員工，而不再使用Instacart的人員來服務。

Instacart在疫情期間大受歡迎，因此增聘數十萬名合約工，市場評估這項裁員行動顯示，該公司正在重新思考跟一些食品雜貨商之間的合作關係。

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