Instacart宣布裁員1.8萬人 主要是採買人員

【KTSF】

疫情期間,尤其是疫情初期,許多消費者會透過食品雜貨配送公司Instacart採購食品雜貨,並送貨到府,免去消費者出門購物造成的染疫風險,不過隨著該公司與生意夥伴的合作模式出現轉變,Instacart宣布將裁員超過1萬8千人。

Instacart宣布將縮小規模,裁減超過1萬8千名員工,主要都是店內的採買人員,還有去年在伊利諾州組工會的員工。

Instacart表示,此舉是受到合作的生意夥伴改變合作型態所致,對於自取的訂單,雜貨商使用Instacart平台取得訂單的數量持續有增加,但在發貨時就改為依靠雜貨商自己的員工,而不再使用Instacart的人員來服務。

Instacart在疫情期間大受歡迎,因此增聘數十萬名合約工,市場評估這項裁員行動顯示,該公司正在重新思考跟一些食品雜貨商之間的合作關係。

