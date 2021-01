【KTSF 黃恩光報導】

一股大氣河風暴星期二晚吹襲灣區,氣象局預測將會出現狂風暴雨,雨勢最大是星期二晚至星期三早上,Santa Cruz縣已通知當地幾千個居民需要及早疏散。

國家氣象局預測,星期三早上北灣開始下雨,下午下雨範圍會擴大至舊金山(三藩市)、中半島、東灣以及南灣,晚上至星期三早晨時分最大雨。

氣象局預測市區總降雨量將達到3到5吋,海拔高地區降雨量高達5到8吋,Santa Cruz山區甚至有機會出現10吋降雨。

當地縣府已經通知居民及早疏散,氣象局對北灣、中半島以及Santa Cruz去年被山火燒過的地區發出水浸預警,暴雨很可能導致山泥傾瀉。

除了下雨之外,星期二傍晚至星期三,灣區會吹強勁的南至西南風,高山地區風速可高達每小時70英里,強風可能導致電線桿和樹木倒塌。

