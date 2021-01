國會大樓衝突案至今逾125人被起訴

【KTSF】

1月6日發生的國會大樓攻擊事件,至今已有超過125人,遭到聯邦起訴,部分被告周五出庭。

1月6日國會攻擊事件,這起騷亂造成包括一名國會警員在內共5人死亡。

根據聯邦檢控官表示,一名手持國旗的男子在國會大樓外攻擊警察,事後檢方辨識出該男子為Peter Stager,這是他接受英國電訊報訪問的談話:「這整個建築物裡面都是謀逆者,死亡是唯一能糾正那棟建築物的辦法。」

Stager被捕後周五出席羈押庭,他面對的控罪是一項在騷亂期間妨礙警察執行公務,他辯稱當時並不知道對方是警察,儘管警察實際上身著制服,法官拒絕讓他保釋,將繼續羈押。

周五出庭的還有其他被告,包括馬里蘭州男子Emanuel Jackson,檢方指控他有進入國會大樓,還用金屬球棒毆打警察,他聲稱自己是受到時任總統特朗普的號召,法官同樣拒絕其保釋申請。

還有一名全身軍裝裝扮的男子,帶著塑膠繩索進入國會,被捕後也在周五出庭。

自從事件爆發以來,聯邦檢控官已經起訴超過125人,並相信這個數字還會繼續大量增加。

法律界人士Joshua Skule說:「這些被捕被起訴的人,接下來就會開始交代,他們是被誰聯繫的,以及他們的領導者是誰。」

紐約時報報導稱,目前被起訴的人士,案件都相對單純,聯邦調查人員和檢方主要從新聞報導和社交媒體收集到的大量資料找出證據。

不過本週司法人員花費大量人力聚焦在陰謀重罪起訴上,首批遭到起訴的有3名右翼民兵組織Oath Keepers的成員,他們涉嫌在事前就策劃入侵國會行動,不過法界人士預料,FBI將很難證明有關陰謀策劃的罪名。

