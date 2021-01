Burlingame市擬更改選舉制度（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Burlingame將更改選舉制度,從現行的不分區選舉(At-Large),改成分區選舉(By-District)。

所謂不分區選舉,就是選民可投票選出所有議會席次,分區選舉只能投票選出代表自己所在選區的議會席次。

Burlingame市議會在去年通過分區選舉,接下來將要制定選區地圖,以便讓有意參選的候選人遷移地址。

支持分區選舉制度的人士稱,這會讓地方官員更具包容性,選民會支持那些認為更可以代表自己社區的人,此外分區選舉的花費也比不分區選舉少,減少候選人負擔。

反對者則認為,這會鼓勵民選官員只捍衛自己的選區,而不是整個社區的利益。

事實上中半島許多城市都在考慮採用分區選舉制度,像是San Bruno,還有Millbrae,尤其是去年以些微票數落選的市議員候選人薛大有,寫信要求市議會改變選舉制度。

Burlingame市議會將從2月1日起,針對此議題舉辦一連串公聽會,也歡迎市民發表看法。

視訊會議時間是2月1日下午5點半,公眾可以透過電郵或是Zoom聊天室呈交意見。

Burlingame計劃在明年舉行第一次分區選舉。

