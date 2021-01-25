Burlingame市擬更改選舉制度（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

中半島Burlingame將更改選舉制度，從現行的不分區選舉（At-Large），改成分區選舉（By-District）。

所謂不分區選舉，就是選民可投票選出所有議會席次，分區選舉只能投票選出代表自己所在選區的議會席次。

Burlingame市議會在去年通過分區選舉，接下來將要制定選區地圖，以便讓有意參選的候選人遷移地址。

支持分區選舉制度的人士稱，這會讓地方官員更具包容性，選民會支持那些認為更可以代表自己社區的人，此外分區選舉的花費也比不分區選舉少，減少候選人負擔。

反對者則認為，這會鼓勵民選官員只捍衛自己的選區，而不是整個社區的利益。

事實上中半島許多城市都在考慮採用分區選舉制度，像是San Bruno，還有Millbrae，尤其是去年以些微票數落選的市議員候選人薛大有，寫信要求市議會改變選舉制度。

Burlingame市議會將從2月1日起，針對此議題舉辦一連串公聽會，也歡迎市民發表看法。

視訊會議時間是2月1日下午5點半，公眾可以透過電郵或是Zoom聊天室呈交意見。

Burlingame計劃在明年舉行第一次分區選舉。

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