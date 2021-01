【KTSF】

中半島Daly City一名男子被騙取價值約2.7萬美元的虛擬貨幣比特幣。

警方表示,上星期有一名48歲男事主報案說自己遭到詐騙,他懷疑自己用來買賣比特幣的電郵帳戶被黑客入侵。

他聲稱有一名自稱Ledger公司的員工打電話給他,通知他的比特幣帳戶懷疑被人黑侵,於是叫事主提供帳戶密碼。

事主於是告訴了他,事後檢查帳戶戶口時,發現所有比特幣不見了,價值大約是2.7萬美元。

