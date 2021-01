拜登重新實施歐洲巴西旅遊限制 南非列入名單

【KTSF 江良慧報導】

為遏止疫情蔓延,白宮星期一宣布總統拜登將正式恢復國際旅行限制。

白宮星期一宣布,總統拜登將恢復對巴西、愛爾蘭、英國和歐洲大部分地區非美國公民的旅行限制,拜登將南非也加入了旅行限制名單。

疾病預防控制中心(CDC)由星期一起,要求2歲以上的赴美旅客,必須在旅行前3天內獲得陰性新冠病毒檢測報告,曾經的感染者必須出示康復證明。

拜登還將從星期三起,每星期舉行3場疫情簡報會,還會邀請醫學專家共同參與,首席醫療顧問Fauci醫生指,拜登的決定經過深思熟慮,他重申抵抗變異病毒的最佳方法,就是盡可能大規模接種疫苗。

特朗普在任期結束前曾發布行政令,將在1月26日開始解除旅行禁令,但這一政策受到拜登政府的抵制。

白宮新聞秘書Jen Psaki曾發推文指,疫情在惡化而且全球都出現感染性更强的變種病毒,現在不是解除對國際旅行限制的時候。

旅遊網站The Points Guy指,自消息宣布以來,航空公司的預訂量已经下降,該網站的高級新聞編輯亨德森指,有些人認為在廣泛接種疫苗之前,任何情況下都不應出國旅行,從短期來看這樣做並不理想,但從長遠來看,這一措施將令國際旅行更加安全,而這一禁令將影響往返墨西哥和美國的旅客,墨西哥採取的限制措施少,離舊金山的飛行時間短,一直是吸引美國人的旅遊勝地。

