影評：新鮮溫馨愛情喜劇《齋戒時節遇見你》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位年輕虔誠的回教徒如何在齋戒月時,開始談戀愛。

洛杉磯一個年輕醫生Mo ,是黎巴嫩裔的回教家庭成員,家人已經接受他的同志身分。但是去年的齋戒月,同樣是回教徒的伴侶卻和Mo 分手。理由是在家庭壓力下,必須和一名女子結婚。一年後的齋戒月,Mo 獨自每晚自己開齋。一天在好友的生日派對中,認識一位演員Kal。他年幼時也在中東長大,對回教文化已經有一定的了解,提出陪Mo 每晚一起開齋。加上兩人也是超級英雄”超人”的粉絲,他們之間的感情也逐漸培養起來。但是在典型愛情電影中,兩人終究是會在一起,只是在過程中會碰到什麼樣的挑戰,和他們如何克服。例如:Kal 看似是一個有耐性的完美男子,但是他和父親的關係也面臨危機;還有Mo 和Kal 之間,對回教的態度也有不同的接受程度。

電影既然是以開齋為軸心,當中對中東菜色的鏡頭令人垂涎。並也讓觀眾對回教文化,有足夠程度的了解。電影根據導演Mike Mosallam ,之前拍過的同名短片。在一個半小時的時間中有充分的時間,透視一名年輕回教男子,如何在自己的專業領域和洛杉磯的開放社會中,過有意義的生活。

飾演Mo 的Haaz Sleiman,嚴肅中帶親切。飾演Kal 的Michael Cassidy,友善得接近完美。兩人的形象非常討好,剛柔特色兼具。電影最突出的是讓人們,對回教文化有些許但不過度的介紹,並也突顯人們跨出自己社群的重要,讓大家在多元社會中,相互了解、接受。

《齋戒時節遇見你 Breaking Fast》意圖讓人們除去對他人的刻板印象。電影滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前可以在主要的串流平台,如Amazon Prime Video、Apple iTunes、 Google Play、Vudu 等觀看

電影網頁:https://www.breakingfastfilm.com/

